«Металлург» поднял стяги Постникова и Белоусова под своды домашней арены

Магнитогорский «Металлург» поднял именные стяги Валерия Постникова и Валерия Белоусова под своды «Арены-Металлург» перед матчем с «Амуром» на Мемориале Ромазана.
Под руководством Постникова «Металлург» провёл 1050 матчей в чемпионатах и Кубках страны и семь встреч в еврокубке. При нём в 1995 году команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, в 1996 вышла в финал Кубка страны, а в 2008 — выиграла бронзовые медали чемпионата России и завоевала Кубок европейских чемпионов.
Под руководством Белоусова «Металлург» в высшем дивизионе сыграл 509 матчей и 37 встреч провёл в еврокубках. Под его руководством команда становилась чемпионом России в 1999 и 2001 годах, серебряным и трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов России, обладателем Кубка России 1998 года, чемпионом Евролиги 1999 и 2000 годов, обладателем Суперкубка Европы 2000 года и финалистом Лиги чемпионов 2009 года.
- 12 августа 2021
-
20:18
-
19:55
-
19:17
-
19:00
-
18:44
-
18:21
-
17:55
-
17:45
-
17:19
-
16:45
-
16:25
-
15:32
-
15:16
-
13:44
-
13:02
-
12:16
-
11:02
-
10:22
-
09:09
-
09:00
-
08:20
-
06:14
- 11 августа 2021
-
23:55
-
23:37
-
23:33
-
23:30
-
23:10
-
22:51
-
22:34
-
22:15
-
21:51
-
21:33
-
21:27
-
21:13
-
20:56