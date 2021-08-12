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«Металлург» поднял стяги Постникова и Белоусова под своды домашней арены

«Металлург» поднял стяги Постникова и Белоусова под своды домашней арены
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Магнитогорский «Металлург» поднял именные стяги Валерия Постникова и Валерия Белоусова под своды «Арены-Металлург» перед матчем с «Амуром» на Мемориале Ромазана.

Под руководством Постникова «Металлург» провёл 1050 матчей в чемпионатах и Кубках страны и семь встреч в еврокубке. При нём в 1995 году команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, в 1996 вышла в финал Кубка страны, а в 2008 — выиграла бронзовые медали чемпионата России и завоевала Кубок европейских чемпионов.

Под руководством Белоусова «Металлург» в высшем дивизионе сыграл 509 матчей и 37 встреч провёл в еврокубках. Под его руководством команда становилась чемпионом России в 1999 и 2001 годах, серебряным и трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов России, обладателем Кубка России 1998 года, чемпионом Евролиги 1999 и 2000 годов, обладателем Суперкубка Европы 2000 года и финалистом Лиги чемпионов 2009 года.

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