Ленер назвал топ-6 голкиперов НХЛ, исключая его. В список вошли Василевский и Сорокин

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер в «Твиттере» отвечал на вопросы подписчиков и назвал свой топ-6 голкиперов НХЛ. В их число вошли два российских вратаря — голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.



«Василевский, Раск, Петерсен, Гибсон, Сорокин, Флёри», — написал Ленер в «Твиттере».

В прошедшем сезоне НХЛ Василевский провёл 42 матча в регулярном чемпионате и оформил пять шат-аутов. В плей-офф на счету Василевского пять сухих игр из 23. По итогам Кубка Стэнли — 2021 вратарь был признан самым ценным игроком.

Сорокин в сезоне-2020/2021 — первом для него в НХЛ — провёл 22 матча в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута. В плей-офф на его счету семь игр.