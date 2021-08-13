В. Воробьёв: ставим перед ребятами задачу — победа в каждом матче

Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (2:1) на Мемориале имени Ромазана.



«Хорошая игра. Солидный соперник, знали, готовились. Шесть звеньев сейчас у нас, наигрываем состав. Проверяем кандидатов в команду.



Наконец забили гол. Просили ребят, чтобы лезли на ворота, больше бросали. Что-то получилось, что-то нет. Работа продолжается. Всё ещё впереди.



Почему поставили Бартошака? Мы планировали так. Они играют у нас по очереди. Доверяем обоим вратарям.



Самое главное для нас — научиться играть правильно. Мы ставим перед ребятами задачу — победа в каждом матче. Хорошие соперники — лучше учиться играть на сильном сопернике. Хороший турнир, хорошие команды. Есть чему поучиться», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.