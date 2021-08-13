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В. Воробьёв: ставим перед ребятами задачу — победа в каждом матче

В. Воробьёв: ставим перед ребятами задачу — победа в каждом матче
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Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (2:1) на Мемориале имени Ромазана.

«Хорошая игра. Солидный соперник, знали, готовились. Шесть звеньев сейчас у нас, наигрываем состав. Проверяем кандидатов в команду.

Наконец забили гол. Просили ребят, чтобы лезли на ворота, больше бросали. Что-то получилось, что-то нет. Работа продолжается. Всё ещё впереди.

Почему поставили Бартошака? Мы планировали так. Они играют у нас по очереди. Доверяем обоим вратарям.

Самое главное для нас — научиться играть правильно. Мы ставим перед ребятами задачу — победа в каждом матче. Хорошие соперники — лучше учиться играть на сильном сопернике. Хороший турнир, хорошие команды. Есть чему поучиться», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.

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