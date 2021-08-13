В. Воробьёв: ставим перед ребятами задачу — победа в каждом матче

Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (2:1) на Мемориале имени Ромазана.
«Хорошая игра. Солидный соперник, знали, готовились. Шесть звеньев сейчас у нас, наигрываем состав. Проверяем кандидатов в команду.
Наконец забили гол. Просили ребят, чтобы лезли на ворота, больше бросали. Что-то получилось, что-то нет. Работа продолжается. Всё ещё впереди.
Почему поставили Бартошака? Мы планировали так. Они играют у нас по очереди. Доверяем обоим вратарям.
Самое главное для нас — научиться играть правильно. Мы ставим перед ребятами задачу — победа в каждом матче. Хорошие соперники — лучше учиться играть на сильном сопернике. Хороший турнир, хорошие команды. Есть чему поучиться», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.
- 13 августа 2021
-
11:24
-
10:48
-
10:40
-
10:00
-
09:19
-
08:50
-
08:33
- 12 августа 2021
-
23:41
-
23:14
-
22:55
-
22:27
-
22:00
-
21:37
-
21:29
-
21:17
-
20:46
-
20:18
-
19:55
-
19:17
-
19:00
-
18:44
-
18:21
-
17:55
-
17:45
-
17:19
-
16:45
-
16:25
-
15:32
-
15:16
-
13:44
-
13:02
-
12:16
-
11:02
-
10:22
-
09:09