Ал. Василевский: контракт до 2023 года? НХЛ и в 35, и в 40 лет не закрыта ни для кого
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Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Василевский опроверг слухи об уходе из клуба и ответил на вопрос о будущем в НХЛ.
«Никаких вариантов обмена не рассматривали. Когда подписывал контракт на три года, срок был ключевым аспектом. Тем более я уже здесь прописался. Играю в «Автомобилисте» седьмой год. Мне нравятся Екатеринбург, структура клуба, руководство, профессионализм команды. Здесь всё на высшем уровне.
Писали, что я весной рассматривал варианты в НХЛ? Может, кто-то и рассматривал, но не я.
Мне 28 лет, а контракт до 2023 года? НХЛ и в 35, и в 40 лет не закрыта ни для кого. Если ты приедешь туда и будешь лучшим, всё в твоих руках, почему нет», — цитирует Василевского «Спорт-экспресс».
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