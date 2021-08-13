«Нефтехимик» крупно обыграл «Амур» на Мемориале Ромазана

Сегодня, 13 августа, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» нижнекамский «Нефтехимик» встречался с хабаровским «Амуром» и одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).



На 18-й минуте «Нефтехимик» открыл счёт в большинстве благодаря голу Андрея Чивилёва с передач Павла Порядина и Марата Хайруллина. На 36-й при игре в равных составах Рафаэль Бикмуллин увеличил преимущество гостей с передачи Тимура Хафизова.

На 42-й минуте «Нефтехимик» реализовал большинство 5х3 и сделал счёт крупным — шайбу забросил Булат Шафигуллин после ассистов Дэна Секстона и Бикмуллина, а на 43-й нижнекамцы снова реализовали численное преимущество после гола Данилы Попова с передач Чивилёва и Лукаша Клока.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.