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Стало известно, сколько будет получать Торнтон во «Флориде»

Стало известно, сколько будет получать Торнтон во «Флориде»
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Нападающий Джо Торнтон подписал контракт на год с «Флоридой Пантерз».

Как сообщает CapFriendly, его зарплата составит $ 750 тыс.

Ранее стало известно, что 42-летний форвард хочет подписать контракт на год с командой, которая будет претендовать на Кубок Стэнли в предстоящем сезоне. Ранее Торнтон тренировался в составе швейцарского «Давоса».

В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 форвард выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и провёл 44 матча, где набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в семи встречах.

Летом нападающий стал неограниченно свободным агентом. Он является самым результативным игроком из всех, кто сейчас выступает в НХЛ.

Торнтон занимает 14-е место по результативности за всю историю лиги. В его активе 1529 (425+1104) очков в 1680 матчах.

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42-летний Джо Торнтон подписал контракт с «Флоридой»
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