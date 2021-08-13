Стало известно, сколько будет получать Торнтон во «Флориде»

Нападающий Джо Торнтон подписал контракт на год с «Флоридой Пантерз».

Как сообщает CapFriendly, его зарплата составит $ 750 тыс.

Ранее стало известно, что 42-летний форвард хочет подписать контракт на год с командой, которая будет претендовать на Кубок Стэнли в предстоящем сезоне. Ранее Торнтон тренировался в составе швейцарского «Давоса».



В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 форвард выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и провёл 44 матча, где набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в семи встречах.



Летом нападающий стал неограниченно свободным агентом. Он является самым результативным игроком из всех, кто сейчас выступает в НХЛ.



Торнтон занимает 14-е место по результативности за всю историю лиги. В его активе 1529 (425+1104) очков в 1680 матчах.