Строительство арены для МЧМ-2023 в Новосибирске идёт с серьёзным отставанием

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил, что строительство новой арены для проведения МЧМ-2023 идёт с отставанием от графика.
Ранее сообщалось, что арену сдадут в 2022 году.
«По ЛДС существует отставание, про это неоднократно говорил и губернатор, и всевозможные спикеры. Отставание есть, и оно серьёзное.
Свой отпечаток наложил и пандемийный год, потому что объекты такого рода строятся с привлечением большого количества рабочей силы, в том числе и иностранной.
На сегодняшний день при губернаторе работает координационный штаб (как при ЧС) по достройке этого объекта. Мы должны ввести его до октября следующего года. По оценке на сегодня — это абсолютно реально, но с привлечением максимального количества ресурсов и заинтересованных структур», — приводит слова Шмидта «Тайга.инфо».
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