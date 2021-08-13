НХЛ обязала вакцинироваться сотрудников, которые могут взаимодействовать с игроками

Североамериканский обозреватель и инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Национальная хоккейная лига отправила клубам новый меморандум с требованиями к вакцинации.
«НХЛ разослала командам меморандум с обновлёнными требованиями к вакцинации: «Любой человек, чья работа, роль, должность или доступ влечёт за собой или даёт право на личные взаимодействия (в пределах 12 футов) с персоналом хоккейного клуба (включая игроков), должен пройти полную вакцинацию».
Есть некоторые ограниченные исключения — например, парковщики. Протоколы НХЛ и профсоюза для игроков ещё не завершены», — говорится в сообщении.
Напомним, новый сезон НХЛ стартует в ночь с 11 на 12 октября матчами «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс» — «Сиэтл Кракен».
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