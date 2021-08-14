Форвард «Рейнджерс»: новичкам нужно найти взаимопонимание, чтобы мы пробились в плей-офф

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал изменения в клубе в межсезонье. «Рейнджеры» приобрели нападающих Райана Ривза, Баркли Гудроу, Сэмми Блэя, а также защитников Патрика Немета и Джарреда Тинорди.
«Эти ребята бьются изо всех сил, играют в обороне и атаке, навязывают борьбу. Перед ними всегда стояли и стоят вполне определённые задачи, и они знают, как надо играть, чтобы помочь команде победить. Очень ценно, что мы приобрели ребят с таким опытом. Внимание к деталям и мелочам поможет создать победную атмосферу в команде. Им нужно найти взаимопонимание с теми, кто уже находится в составе, чтобы у нас сформировался характер, который поможет нам выигрывать, чтобы мы, наконец-то, пробились в плей-офф.
Что бы там ни говорили люди, рассуждая о задачах, которые клуб ставит перед собой, перед каждым сезоном мы думаем, как нам выиграть следующий матч, следующую серию, чтобы получить путёвку в плей-офф, дать команде шанс завоевать Кубок Стэнли. Можно называть это как угодно, как угодно характеризовать состав и задачи нашей команды в начале каждого сезона, но цели у нас всегда одни и те же.
В команде хорошая энергетика, так всегда бывает перед началом сезона. Ребята активно общаются в соцсетях и чатах, у них хорошее настроение, так что всё замечательно. У нас появились новые лица, остались и те, кого мы хорошо знаем… Такова суть профессионального хоккея. Но ребята в отличном настроении», — приводит слова Крайдера официальный сайт НХЛ на русском языке.
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