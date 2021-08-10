«Рейнджерс» готовы включить Зибанеджада в сделку по обмену Айкела из «Баффало»

«Нью-Йорк Рейнджерс» продолжают искать возможность для обмена нападающего «Баффало» Джека Айкела.



Как сообщает The Athletic, в сделку может быть включён центральный нападающий Мика Зибанеджад.



Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.



Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи. В регулярном чемпионате-2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.



Ранее появлялась информация о том, что Зибанеджад хочет получать зарплату $ 10 млн в год по контракту с «Рейнджерс». Нынешнее соглашение Зибанеджада рассчитано ещё на один сезон. По нему его зарплата составляет $ 5,35 млн.

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