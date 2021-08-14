Пашков — о ситуации в «Адмирале»: это сигнал бедствия. Руководству региона нужно вмешаться

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ситуации в «Адмирале».



«Тому, что происходит в «Адмирале», давно не удивляюсь. Клуб находится в свободном плавании: хочет — уходит из КХЛ, а потом возвращается, хочет — летает рейсовыми самолётами, а потом пересаживается на чартеры. Ну и так далее по списку.



То, что тренер Сергей Востриков уволен, не проработав и месяца, — это своеобразный сигнал бедствия. Фактически его посылают всем — региональным властям, КХЛ, всему нашему хоккею.



Получается, клуб, который возвращается в КХЛ и вновь строится с нуля, начал с того, что расписался в кадровой ошибке. Ситуация удивительная, больно бьёт и по клубу, и по лиге. В той же НХЛ такой непрофессионализм на старте просто невозможен.



Верил ли я в Вострикова? Дальний Восток — особый регион, крайне сложный для тренерской работы, эксперименты со специалистами-новичками там не проходят. Вспоминаю, как два года назад «Адмирал» без легионеров и чартеров умудрялся быть боевой единицей в КХЛ — и во многом за счет фундаментальной работы Сергея Светлова. Только специалист такого уровня нужен Владивостоку.



Есть ли сегодня в «Адмирале», которому вроде бы запрещена регистрация новых игроков, конкурентоспособный состав? При том же Светлове команда играла составом уровня ВХЛ — и ничего, справлялась. Дело не в составе, а в работе с командой, в управлении. Там нужны хоккейные люди.



Меня удивляет, что местные власти всё пустили на самотёк. Кто назначил в «Адмирал» Вострикова, кто предлагал другие сомнительные кандидатуры из ВХЛ? Руководству региона нужно срочно вмешиваться в ситуацию в клубе», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

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