Экс-форвард московского «Динамо» Шипов перешёл в «Спартак»
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Систему хоккейного клуба «Спартак» пополнил экс-нападающий московского «Динамо» Илья Шипов, сообщается в официальном телеграм-канале красно-белых.
Отмечается, что с 27-летним нападающим заключён двусторонний контракт сроком на один год.
Воспитанник электростальского хоккея провёл большую часть карьеры в системе московского «Динамо», став участником Матча звёзд МХЛ и обладателем Кубка Братины в ВХЛ. На счету Шипова 95 матчей в КХЛ за «Динамо» и «Югру», а также свыше 200 встреч в Высшей хоккейной лиге. В прошлом сезоне в активе игрока 28 матчей (3+5) за «Динамо» в КХЛ и 10 встрч (1+7) в ВХЛ за «Динамо» из Красногорска.
Напомним, ранее по инициативе бело-голубых контракт с Ильёй Шиповым был расторгнут.
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