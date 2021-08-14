Экс-форвард московского «Динамо» Шипов перешёл в «Спартак»

Систему хоккейного клуба «Спартак» пополнил экс-нападающий московского «Динамо» Илья Шипов, сообщается в официальном телеграм-канале красно-белых.

Отмечается, что с 27-летним нападающим заключён двусторонний контракт сроком на один год.



Воспитанник электростальского хоккея провёл большую часть карьеры в системе московского «Динамо», став участником Матча звёзд МХЛ и обладателем Кубка Братины в ВХЛ. На счету Шипова 95 матчей в КХЛ за «Динамо» и «Югру», а также свыше 200 встреч в Высшей хоккейной лиге. В прошлом сезоне в активе игрока 28 матчей (3+5) за «Динамо» в КХЛ и 10 встрч (1+7) в ВХЛ за «Динамо» из Красногорска.

Напомним, ранее по инициативе бело-голубых контракт с Ильёй Шиповым был расторгнут.