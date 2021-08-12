Пять игроков системы московского «Динамо» покинули клуб

Пять игроков системы московского «Динамо» покинули расположение своих команд.



Как сообщает официальный сайт бело-голубых, по инициативе клуба был расторгнут контракт с Ильёй Шиповым. В обмен на денежную компенсацию в пензенский «Дизель» отправились обладатели Кубка Харламова — 2021 Максим Махрин и Никита Луховской.

По обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты с Семёном Панкратовым и Ильёй Волковым.



Также ранее стало известно о том, что обладатель Кубка Гагарина-2011/12 и 2012/13 в составе «Динамо» Денис Кокарев покидает клуб. Он стал игроком «Тамбова», выступающего в ВХЛ.



Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. «Динамо» проведёт первый матч 3 сентября дома с минскими одноклубниками.