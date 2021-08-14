Athletic — о Капризове: «Уайлд» не хотят вести переговоры против себя со свободным агентом

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мыслями о возможном возвращении нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в ЦСКА и обмене в другой клуб НХЛ.

«Герин (генеральный менеджер «Уайлд». — Прим. «Чемпионата»), скорее всего, не хочет вести переговоры против себя со свободным агентом, который не имеет контрактных прав (Капризов не мог выбрать арбитраж, а также он не может подписывать оффершиты с другой командой) и у которого опыт НХЛ заключается только 55 матчами. Но Капризов уже считается одним из самых талантливых игроков в истории «Уайлд» и восходящей звездой. Так что же сделает «Миннесота»: примет вызов, назовёт слухи о ЦСКА блефом Капризова и посмотрит, действительно ли он вернётся в Россию после того, как наконец приехал и поиграл в НХЛ, или рассмотрит возможность обмена прав на игрока?



Однако трудно представить, что Герин обменяет неподписанного Капризова», — приводит слова Руссо The Athletic.