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Журналист из Миннесоты: мы должны поверить, что Капризов хочет играть в лиге ниже уровнем?

Журналист из Миннесоты: мы должны поверить, что Капризов хочет играть в лиге ниже уровнем?
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Обозреватель Star Tribune, одного из крупнейших изданий Миннесоты, Чип Скоггинс прокомментировал ситуацию с продлением контракта нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

Ранее появилась информация, согласно которой россиянин подписал предварительное соглашение с ЦСКА, которое вступит в силу с 1 сентября — в случае, если не будет подписано новое соглашение с «Миннесотой».

«НХЛ — лучшая хоккейная лига в мире. Будучи новичком, Капризов показал себя серьёзным соперником. Он преуспевал и, казалось, наслаждался сражениями лицом к лицу с лучшими игроками своего вида спорта.

Значит, мы должны поверить в то, что он вместо этого хочет играть в лиге ниже уровнем, если не получит всего, о чём просит по контракту?» — приводит слова Скоггинса Star Tribune.

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Источник: Капризов подписал предварительное соглашение с ЦСКА на 1 год и $ 10+ млн
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