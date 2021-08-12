Журналист из Миннесоты: мы должны поверить, что Капризов хочет играть в лиге ниже уровнем?

Обозреватель Star Tribune, одного из крупнейших изданий Миннесоты, Чип Скоггинс прокомментировал ситуацию с продлением контракта нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
Ранее появилась информация, согласно которой россиянин подписал предварительное соглашение с ЦСКА, которое вступит в силу с 1 сентября — в случае, если не будет подписано новое соглашение с «Миннесотой».
«НХЛ — лучшая хоккейная лига в мире. Будучи новичком, Капризов показал себя серьёзным соперником. Он преуспевал и, казалось, наслаждался сражениями лицом к лицу с лучшими игроками своего вида спорта.
Значит, мы должны поверить в то, что он вместо этого хочет играть в лиге ниже уровнем, если не получит всего, о чём просит по контракту?» — приводит слова Скоггинса Star Tribune.
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