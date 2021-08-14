Вайсфельд — о возможном контракте Капризова с ЦСКА на $ 10 млн: это выглядит странно

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с продлением контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».

«Уступать никто не должен. Но стороны должны идти навстречу друг другу и искать компромисс. А вот каким он в итоге окажется, комментировать сложно. Мы же не знаем, что конкретно там является камнем преткновения — длина контракта, деньги или что-то ещё… Понятно, что на поверхности лежит желание «Миннесоты» заполучить классного форварда на долгий срок. А желание Капризова — стать свободным агентом через три года, чтобы подписать контракт на более выгодных условиях. Но бывает, что в подобные переговоры вмешиваются нюансы, о которых посторонние люди даже не подозревают.



При этом, когда я читаю, что Капризов может заключить контракт с ЦСКА на $ 10 млн — это выглядит странно. Если вся зарплатная ведомость клуба КХЛ под потолком — $ 12 млн, как один игрок может почти всё на себя забрать? Тем более что ЦСКА сейчас и так почти под потолком. Другое дело, если у Кирилла в НХЛ действительно такие уж принципиальные разногласия, то он согласится провести год в КХЛ за любую сумму. Лишь бы с «Миннесотой» договор не подписывать.



Заплатить Капризову $ 10 млн в год армейцы смогут только в том случае, если выведут форварда за потолок зарплат. Но такие решения надо принимать заранее, чтобы все команды были в равных условиях, а не за пять минут до старта чемпионата. Вообще, лично я за то, чтобы одного или даже двух человек за потолок зарплат можно было выводить. Тут главное, чтобы всё было честно и по закону. Чтобы игрокам не начали деньги «под столом» платить. Это поможет топ-клубам привлекать в нашу лигу звёзд. Да и переговоры с НХЛ будут вестись совершенно по-другому. Допустим, сейчас никто не верит, что ЦСКА даст такие деньги Капризову. А вот если бы армейцы могли его официально вывести за потолок, то такой вариант был бы вполне реалистичным», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».