«Спартак» уступил «Торпедо», проиграв во втором товарищеском матче подряд

«Торпедо» одержало победу в товарищеском матче с московским «Спартаком» со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в столице Российской Федерации.

На 39-й минуте Максим Афанасьев открыл счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд. Очки за ассисты на свой счёт записали Иван Дроздов и Антон Лазарев. На 48-й минуте Кенни Агостино сравнял счёт. Через три минуты 24 секунды американский нападающий забросил вторую шайбу.

Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Спартак» проведёт первый матч 2 сентября дома с дальневосточным «Адмиралом». «Торпедо» в этот же день примет подмосковный «Витязь».

Напомним, ранее «Спартак» потерпел поражение в товарищеском матче с московским «Динамо» со счётом 2:6.