«Спартак» уступил «Торпедо», проиграв во втором товарищеском матче подряд
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«Торпедо» одержало победу в товарищеском матче с московским «Спартаком» со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в столице Российской Федерации.
На 39-й минуте Максим Афанасьев открыл счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд. Очки за ассисты на свой счёт записали Иван Дроздов и Антон Лазарев. На 48-й минуте Кенни Агостино сравнял счёт. Через три минуты 24 секунды американский нападающий забросил вторую шайбу.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 августа 2021, суббота. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Афанасьев (Дроздов, Лазарев) – 38:38' (5x5) 1:1 Агостино (Пайгин) – 47:14' (5x4) 1:2 Агостино (Федотов, Пелевин) – 50:38' (5x5)
Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Спартак» проведёт первый матч 2 сентября дома с дальневосточным «Адмиралом». «Торпедо» в этот же день примет подмосковный «Витязь».
Напомним, ранее «Спартак» потерпел поражение в товарищеском матче с московским «Динамо» со счётом 2:6.
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