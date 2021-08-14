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Фисенко: «Динамо» нужно играть в меньшинстве гораздо лучше, чем сейчас

Фисенко: «Динамо» нужно играть в меньшинстве гораздо лучше, чем сейчас
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Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко подвёл итоги игры с «Авангардом» (2:5).

«Начали так, как хотели. Создавали моменты. Когда повели 2:1, следовало в определённых моментах потерпеть и сыграть проще, строже в обороне, так как отыгрываться нужно было «Авангарду». Пропустили быстрые голы, слишком простые, ушли на третий период с разницей в две шайбы. В третьем отрезке уже, конечно, было тяжеловато найти свою игру.

Не хватило сил на третий период и команды уменьшили темп? Думаю, тут дело не в силах. Нас немного надломили голы, которые мы пропустили во втором периоде, и настроение было другое, когда мы выходили на третий отрезок. Поэтому нужно, конечно, уделить этому внимание. Ведя в счёте 2:1, нельзя разваливаться.

Нам нужно улучшать наше меньшинство. Хорошо, что есть время, ещё только август, а не сентябрь, поэтому до начала сезона нужно сделать выводы. Играть в меньшинстве нужно гораздо лучше, чем сейчас», — цитирует Фисенко официальный сайт клуба.

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