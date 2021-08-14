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Мирошниченко рассказал о дебюте за «Авангард» в матче с «Динамо»

Мирошниченко рассказал о дебюте за «Авангард» в матче с «Динамо»
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Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко поделился мнением об игре за основную команду омичей с «Динамо» (5:2).

Абсолютно новый опыт. Немного переживал перед игрой, но мужики поддерживали, приятно. С их поддержкой всё полегче сложилось.

Разговоры с тренером и персональное задание? Конечно, я с командой недавно — мне всё объясняют, рисуют, подсказывают больше, чем парням. Но всё идёт по плану: тренируемся, готовимся.

Для команды игра с «Динамо» отлично сложилась — большой счёт, много реализовали. Для меня, думаю, тоже неплохо. Многое получалось, ещё много работы предстоит, но так всё хорошо.

В чём нужно добавлять? В обороне, в некоторых моментах командного взаимодействия.

Мы не обговаривали этот момент с импровизацией, но, думаю, многое разрешат в нападении делать, главное — в обороне сыграть правильно.

Почувствовал дух мужского хоккея? Конечно! И силовые приёмы немного другие, и мужики жёстко стоят на льду», — цитирует Мирошниченко официальный сайт «Авангарда».

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