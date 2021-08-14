НХЛ выступила с заявлением об участии игроков в Олимпиаде-2022

НХЛ выступила с заявлением по поводу участия игроков в Олимпиаде в Пекине.



«Напоминаем, что на данный момент окончательное решение о возможном участии игроков НХЛ на Олимпийских играх 2022 года в Пекине не принято. Переговоры продолжаются.



Если будет достигнута договорённость с Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея по всем нерешённым вопросам, включая страховку для игроков на случай заражения COVID-19, лига, в соответствии с коллективным соглашением, объявит паузу в чемпионате с 7 по 22 февраля 2022 года, чтобы игроки НХЛ приняли участие в Олимпиаде.



НХЛ и Ассоциация игроков лиги оставляют за собой право отказаться от участия, если ситуация с COVID-19 ухудшится или каким-либо другим образом будет угрожать здоровью и безопасности игроков, а также по любой другой причине, которая может служить основанием для такого решения.



В случае если хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх, регулярный чемпионат возобновится в среду, 23 февраля. Если по какой-либо причине игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде, будет опубликован пересмотренный календарь регулярного чемпионата», — сообщает официальный сайт пресс-службы лиги.