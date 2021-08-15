Давыдов: Бочарову нужно добавлять в стабильности. Пять шайб от «Авангарда» – многовато

Бывший защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре бело-голубых с «Авангардом».

«Чемпион – это всегда самый лучший соперник, который показывает, в каком направлении нужно работать. Он и показал.

В каком? Я верю в Бочарова, в своих лучших матчах он демонстрирует высокое качество игры. Но обязан прибавлять в стабильности, всё-таки пять шайб пусть даже от «Авангарда» – это многовато. Да и в прошлом сезоне вратарская линия «Динамо» тоже не была образцом стабильности.



Что ещё не нравится? В хоккее не одно звено нападения, а четыре. Большего жду от второго, третьего и четвёртого звеньев, они должны активнее помогать лидерам во главе с Шипачёвым. Впереди матчи с тем же «Авангардом» и «Адмиралом» – надо добавлять.

Насколько понял, при Алексее Кудашове «Динамо» хочет играть в быстрый, агрессивный хоккей – может, более открытый, чем при Владимире Крикунове. С полутора звеньями его не вытянешь», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.