Овечкин – о сыне, которому в августе будет 3 года: весь в игре, это его настоящая страсть

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, что его сын Сергей увлечён хоккеем, хотя ему ещё нет трёх лет.

«Он вошёл в большую комнату, но сразу нашел хоккейный шлем, клюшку, ворота и всех организовал? Ну вот, да. Учим, учим Серёжу играть в хоккей. И я сам занимаюсь, и друзья учат, которые раньше занимались профессиональным спортом. Сережа очень любит хоккей, клюшки, шайбы, мячики. Он весь в игре, и это его настоящая страсть. Приятно видеть, как растет новое поколение!» – цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, 27 июля было объявлено о подписании с 34-летним россиянином, находившимся в статусе неограниченно свободного агента, нового контракта с «Вашингтоном» сроком на пять лет. Нападающий заработает $ 47,5 млн ($ 9,5 млн в год).