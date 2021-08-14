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Овечкин не исключил, что вернётся в «Динамо» после окончания контракта с «Вашингтоном»

Овечкин не исключил, что вернётся в «Динамо» после окончания контракта с «Вашингтоном»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не исключил, что вернётся в московское «Динамо» по окончании контракта со «столичными».

«Конечно, рассчитываем выиграть Кубок Стэнли. Связан ли контракт с «Вашингтоном» с тем, что завершу карьеру в этом клубе? Поговорим через пять лет. Желание вернуться в «Динамо» есть, но, опять же, поговорим через пять лет», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Овечкин — воспитанник «Динамо», он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.

Напомним, 27 июля было объявлено о подписании с 34-летним россиянином, находившимся в статусе неограниченно свободного агента, нового контракта с «Вашингтоном» сроком на пять лет. Нападающий заработает $47,5 млн ($9,5 млн в год).

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