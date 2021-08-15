Овечкин – о контракте: были некоторые разногласия по поводу срока и суммы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему клуб не спешил продлевать с ним контракт перед драфтом расширения НХЛ.
«Это было связано много с чем. Мы не знали, каким будет потолок зарплат. Будет ли он подниматься или нет. А ещё были некоторые разногласия по поводу срока договора и его суммы.
Всем известно, что в команде должно быть равновесие. Правильный баланс. Если ты хочешь, конечно, правильно прогрессировать и быть конкурентоспособным в борьбе за Кубок Стэнли. Значит, нужно держать «Вашингтон» на том же уровне, как и раньше. И не тянуть одеяло на себя.
Мне кажется, у нас уже в «Кэпиталз» всё спокойно, и мы хорошо подходим к открытию нового тренировочного лагеря. Хотя я же – не генеральный менеджер. Не знаю, какие планы и стратегия у клуба, будут ли еще обмены. Наше дело – выходить и играть. Надеюсь, всё будет как и прежде. А подтвердить это может только время», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
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