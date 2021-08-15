«Спартак» с крупным счётом проиграл «Торпедо», уступив в третьем товарищеском матче подряд

«Торпедо» во второй раз подряд обыграло московский «Спартак» в товарищеском матче со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1). Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве.



В составе победителей заброшенными шайбами отличились нападающие Алексей Дробин, Сергей Гончарук, Илья Федотов, Артур Тянулин и Марек Гривик. Две шайбы у «Спартака» забросили форварды Сергей Широков и Максим Цыплаков.



Отметим, что в товарищеском матче, который прошёл вчера, 14 августа, «Торпедо» также одержало победу со счётом 2:1. «Спартак» уступил в третьей контрольной игре подряд. До этого подопечные Бориса Миронова 11 августа проиграли московскому «Динамо» (2:6).



Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Спартак» проведёт первый матч 2 сентября дома с дальневосточным «Адмиралом». «Торпедо» в этот же день примет подмосковный «Витязь».