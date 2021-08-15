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«Спартак» с крупным счётом проиграл «Торпедо», уступив в третьем товарищеском матче подряд

«Спартак» с крупным счётом проиграл «Торпедо», уступив в третьем товарищеском матче подряд
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«Торпедо» во второй раз подряд обыграло московский «Спартак» в товарищеском матче со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1). Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились нападающие Алексей Дробин, Сергей Гончарук, Илья Федотов, Артур Тянулин и Марек Гривик. Две шайбы у «Спартака» забросили форварды Сергей Широков и Максим Цыплаков.

Отметим, что в товарищеском матче, который прошёл вчера, 14 августа, «Торпедо» также одержало победу со счётом 2:1. «Спартак» уступил в третьей контрольной игре подряд. До этого подопечные Бориса Миронова 11 августа проиграли московскому «Динамо» (2:6).

Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Спартак» проведёт первый матч 2 сентября дома с дальневосточным «Адмиралом». «Торпедо» в этот же день примет подмосковный «Витязь».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 августа 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Дробин (Возовик, Федотов) – 08:16' (5x5)   0:2 Гончарук (Федотов, Белевич) – 15:47' (5x4)   1:2 Широков (Шашков, Ержабек) – 16:00' (5x5)   1:3 Федотов (Мартынов) – 21:26' (5x4)   2:3 Цыплаков (Квартальнов) – 41:56' (5x5)   2:4 Тянулин (Гривик, Мартынов) – 46:34' (5x4)   2:5 Гривик (Федотов, Ураков) – 58:08' (5x4)
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