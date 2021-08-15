Генменеджер «Авангарда»: доходят слухи, что Ковальчук задумывается об окончании карьеры

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков поделился информацией о будущем нападающего Ильи Ковальчука.



«Илья внёс неоценимый вклад в чемпионство «Авангарда». Мы расстались с ним тепло, сказав, что дверь в «Авангард» для него остаётся открытой.



Если у него появится желание вернуться к нам, то договорились обязательно рассмотреть такую возможность. Такими лидерами не разбрасываются.



Но в последнее время до меня доходят слухи, что Илья задумывается об окончании карьеры.



Окончательное решение им не принято. Пока это только слухи. Надеюсь, внутри у Ковальчука ещё горит огонь: такой большой мастер пригодится любой команде. Однако в фарватере «Авангарда» он на данный момент не присутствует. Его представитель с нами на связь с этой идеей не выходит», – цитирует Волкова «Спорт-экспресс».



Напомним, Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда».