Кожевников: ремесленничество Питерса позорит и «Автомобилист», и всю лигу

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал предсезонные результаты «Спартака» и «Автомобилиста», а также работу главных тренеров команд.



«В «Спартаке» перестройка, новый тренер Борис Миронов пришёл в возрастную команду, которую нужно омолаживать. Впереди у него много трудной работы. Знаете, не ждал от «Спартака» больших побед летом, но серия поражений огорчает. Миронов тяжело стартует в КХЛ в роли главного тренера — это факт. Нужно терпеть.



Примут ли красно-белые фанаты тренера из ЦСКА? К сожалению, время преданности одному клубу прошло. До Миронова «Спартак» тренировал Олег Знарок, человек из «Динамо», однако болельщики восприняли это пусть и без восторга, но спокойно. Если у Миронова получится, то фанаты «Спартака» его примут.



Традиции клубных стилей тоже в прошлом. Посмотрите, как при Игоре Никитине играл ЦСКА — прежде всего от обороны, хотя в советские времена армейцы славились именно атакой. При Знарке много внимания уделялось защите в «Спартаке», хотя красно-белые раньше искали счастья в атаке. Разве что московскому «Динамо» во многом удалось сохранить свой стиль.



Не связаны ли нынешние проблемы «Спартака» с тем, что при Знарке ставка делалась на возрастных хоккеистов? Сезон покажет. Я всегда был сторонником активного привлечения молодых хоккеистов, это одна из традиций «Спартака». Надеюсь, Миронов будет это учитывать.



Меня удивило не то, что «Автомобилист» завалил Мемориал Ромазана, забив за три матча два гола, а то, что все восприняли такой результат как закономерность. Ещё в прошлом сезоне Екатеринбург приучил всех, что при Билле Питерсе играет в скучнейший хоккей. Этим летом видим продолжение — у «автомобилистов» четыре поражения подряд.



Честно говоря, думал, что или пресса, или клуб начнут поддавливать канадского тренера. Но нет — все молчат, все довольны. Удивительно!



Не знаю, как Питерс работал в НХЛ, но год назад из такой крепкой команды, как «Автомобилист», умудрился сделать скучного середняка. То же самое видим и нынешним летом — примитивизм в атаке, потухшие глаза хоккеистов, игра по одной схеме.



Моё мнение — ремесленничество Питерса позорит и Екатеринбург, и всю лигу. И всё это за огромные деньги. Неужели руководители «Автомобилиста» считают себя дураками?



Тот же Хартли для сборной России воспитал хотя бы полтора кандидата. А Питерс в городе с очень приличными хоккейными традициями, который не так давно играл в финале Кубка Харламова, подготовил для сборной нуль кандидатов. Нуль! Вот и весь ответ.



Почему «Автомобилист» терпит? Для меня это загадка, ведь на рынке много сильных российских специалистов. Возможно, дело в неустойке. Это российского тренера можно легко отправить на улицу, а североамериканцы заранее прописывают отступные суммы со многими нулями. И всё же я думаю, что вскоре Екатеринбургу надоест позориться», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.