Источник: Чудинов близок к переходу в «Салават Юлаев»

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов близок к переходу в «Салават Юлаев», сообщает «БИЗНЕС Online».
Игрок перешёл в «Авангард» по ходу сезона-2017/2018 из СКА, в составе которого дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2015 и 2017 году. В омском клубе зарплата Чудинова составляла 40 млн рублей.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате за «Авангард», набрав 8 (2+6) очков при общем показателе полезности «0». В плей-офф Чудинов сыграл в двух встречах, отдав одну голевую передачу. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина — 2021.
Всего в КХЛ Чудинов провёл 570 матчей за «Северсталь», СКА и «Авангард», набрал 198 (67+131) очков при коэффициенте полезности «+75».
Также 31-летний защитник является чемпионом мира — 2014 в составе сборной России.
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