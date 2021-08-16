Заар — о матче со «Спартаком»: лёд был дерьмовым, поэтому старался играть попроще

Нападающий нижегородского «Торпедо» Даниэль Заар поделился мнением о победе в первом контрольном матче со «Спартаком» (2:1), который состоялся 14 августа, а также рассказал о том, что от него требует главный тренер клуба Дэвид Немировски.
«Первая игра — это всегда первая игра. Было непросто в некоторых ситуациях. Лёд, по правде говоря, был дерьмовым, поэтому я старался играть попроще. А вообще получилась хорошая победа!
Лёд мешал хорошо кататься? Именно. А ещё было достаточно сложно контролировать шайбу. Поэтому, повторюсь, я старался играть проще.
Какие первые впечатления от «Торпедо»? Всё очень хорошо! Обо мне постоянно заботятся. Энди Мили, который играл здесь уже до меня, многое мне рассказал о клубе. Собственно, он же постоянно мне сейчас помогает.
Каковы впечатления от партнёров, от системы, в которую хочет играть Немировски? Есть ощущение того, что я будто бы попал домой. Мы собираемся играть в агрессивный хоккей и постоянно создавать что-то интересное в нападении. Система мне подходит.
Немировски хочет, чтобы я надёжно играл в обороне и креативил в атаке. Соответственно, я буду играть в атакующий хоккей», — приводит слова Заара AllHockey.
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