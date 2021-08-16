Купер: если бросить в шляпу 4 листа с именами лучших игроков поколения — Кучеров будет там

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении в первом раунде плей-офф-2019 от «Коламбус Блю Джекетс» (0-4 в серии).

«Вспоминая сезон трёхлетней давности, когда мы выиграли 62 матча, а потом всухую проиграли первый раунд — можно ли сказать, что это была самая низкая точка моей карьеры? Это был позор. По-другому и не скажешь. У нас великолепная команда. Я фотографируюсь в раздевалке со Скотти Боумэном, потому что только нам за всю историю лиги удалось выиграть 60 и более матчей в регулярке. Нас всего двое! И через шесть дней мы вылетаем из плей-офф. Шесть дней! Мы даже неделю не продержались!



И тут все на нас накинулись — пресса и все остальные. В этой ситуации мне остаётся лишь быть благодарным судьбе. Потому что я потом разговаривал с несколькими тренерами, и многие мне говорили: «Старик, случись подобное в нашем городе — меня бы тут же уволили».



Пит Дебур дал мне лучший совет во время драфта. Никогда его не забуду. Я и ехать-то туда не хотел. Я даже приехал не к началу, как обычно, а за два пика до нашего. У нас был 28-й пик или что-то в таком духе. Поднялся на сцену и тут же ушёл. Потому что мне даже просто находиться там было тяжело. Так вот, Пит Дебур дал мне потрясающий совет. Он отвёл меня в сторону и сказал: «Куп, ничего не меняй. Если у тебя выдалась плохая неделя, это вовсе не значит, что ты плохо провёл год. Продолжай в том же духе». И его слова засели у меня в голове.



На следующий сезон мы внесли небольшие коррективы. И повзрослели. Взгляните на того же Кучерова. Я считаю, что если надо бросить в шляпу четыре листочка с именами лучших игроков поколения — его имя будет среди них. Вот насколько он талантлив.

Но нам всем надо было прибавить. Мне надо было прибавить как тренеру, потому что я не был достаточно хорош. Ему же надо было прибавить в психологическом плане и научиться справляться с трудностями.



Да, таланта и мастерства у нас было хоть отбавляй. Но я никогда не устану повторять, что вклад Куча в нашу победу — один из самых значительных. Потому что в той же серии с «Коламбусом» он получил удаление до конца встречи, и потом его дисквалифицировали на один матч. Думаю, это задело его на личном уровне. Он понял, что ему надо прибавить. Я понял, что мне надо прибавить. Все поняли, что им надо прибавить.



Это был болезненный вылет для всех нас. А потом ребята съездили в Швецию в ноябре. Мы играли немного не на своём уровне, но там команда сплотилась, и потом мы попёрли», — приводит слова Купера подкаст Spittin’ Chiclets.