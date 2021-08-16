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Экс-капитан минского «Динамо» Клинкхаммер останется в КХЛ

Экс-капитан минского «Динамо» Клинкхаммер останется в КХЛ
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Нападающий Роб Клинкхаммер останется в КХЛ. Он подпишет новый контракт с один из клубов лиги, сообщает агент игрока Алёша Пилко на своей странице в «Твиттере».

Прошлый сезон 35-летний канадец провёл в минском «Динамо». В 31 матче регулярного чемпионата он набрал 26 (15+11) очков. В плей-офф на его счету пять матчей без результативных действий.

До этого он также выступал за «Авангард» и «Ак Барс».

Ранее главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, подводя итоги победного финала Кубка Салея с «Юностью» (4:2) и рассказывая о перестановках в составе перед сезоном КХЛ, сообщил, что команду из столицы Беларуси покинули 18 хоккеистов.

Напомним, стало известно, что Клинкхаммер может стать игроком московского «Динамо».

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