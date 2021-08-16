Журналист The Athletic: фанаты «Чикаго» вздохнули с облегчением, когда Задоров ушёл

Журналист The Athletic Скотт Пауэрс объяснил, почему «Чикаго Блэкхоукс» решил обменять права на защитника Никиту Задорова.
«Чикаго» рассчитывал, что Никита станет твёрдым игроком основы. В конце концов, он пришёл в команду из «Чикаго» не бесплатно. Но ставка не сыграла.
Особенно проблемы были видны, когда Задоров оказывался с шайбой. Но, несмотря на нестабильную игру, именно запросы по новому контракту предопределили его судьбу. В любом случае, фанаты вздохнули с облегчением, когда Задоров ушёл», — цитирует Пауэрса The Athletic.
Этим летом российский защитник Никита Задоров стал игроком «Калгари Флэймз». «Чикаго», за который Задоров выступал в прошлом сезоне, получил право выбора в третьем раунде драфта 2022 года.
В прошедшем сезоне защитник провёл за «Чикаго» в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал 8 (1+7) очков.
26-летний Задоров пока не подписал контракт с «огоньками». Хоккеист, который находится в статусе ограниченно свободного агента, запросил арбитражные слушания.
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