Решение «Чикаго» не продлевать Задорова поддержали 90,8% читателей The Athletic

Пользователи The Athletic поддержали решение «Чикаго Блэкхоукс» обменять защитника Никиту Задорова в «Калгари Флэймз».



В опросе издания приняли участие более 2500 читателей.



90,8% опрошенных дали отрицательный ответ на вопрос о том, стоило ли «Блэкхоукс» подписать новый контракт с россиянином.



В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+1».



Защитник провёл дебютный сезон-2020/2021 за «Чикаго», а ранее несколько лет выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начинал карьеру в системе московского ЦСКА.



Напомним, «Чикаго» обменял игрока в «Калгари» на драфт-пик в 3-м раунде.