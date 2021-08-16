Решение «Чикаго» не продлевать Задорова поддержали 90,8% читателей The Athletic
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Пользователи The Athletic поддержали решение «Чикаго Блэкхоукс» обменять защитника Никиту Задорова в «Калгари Флэймз».
В опросе издания приняли участие более 2500 читателей.
90,8% опрошенных дали отрицательный ответ на вопрос о том, стоило ли «Блэкхоукс» подписать новый контракт с россиянином.
В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+1».
Защитник провёл дебютный сезон-2020/2021 за «Чикаго», а ранее несколько лет выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начинал карьеру в системе московского ЦСКА.
Напомним, «Чикаго» обменял игрока в «Калгари» на драфт-пик в 3-м раунде.
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