СКА выменял у «Сочи» Германа Рубцова
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«Сочи» и СКА произвели обмен игроками. Южане отдают армейцам форварда Германа Рубцова, получая взамен защитника Никиту Зоркина, информирует официальный сайт сочинцев.
В сезоне-2020/2021 23-летний Рубцов набрал 11 (3+8) очков в 46 матчах.
21-летний Никита Зоркин является воспитанником ЦСКА. Сезон-2017/2018 он отыграл в МХЛ в Ханты-Мансийске, после чего оказался в системе СКА. В Петербурге защитник провёл три сезона, в прошлом году дебютировал в Континентальной хоккейной Лиге, проведя за СКА шесть матчей и набрав 1 (0+1) очко. Также в прошедшем сезоне хоккеист сыграл 12 матчей в МХЛ за «СКА-1946» и 46 игр в ВХЛ за «СКА-Неву» (1+9).
Контракт Никиты Зоркина носит двусторонний характер и рассчитан до 30 апреля 2022 года.
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