Юханссон: у меня получалось хорошо играть против СКА. Надеюсь, теперь смогу вернуть должок

Вратарь СКА Ларс Юханссон поделился ожиданиями от будущего сезона в составе нового клуба.
«У меня получалось хорошо играть против СКА, надеюсь, получится играть хорошо и за СКА (смеётся). Не считаю себя злым гением СКА, просто стараюсь выигрывать в каждом матче.
В мой первый сезон я провёл против них хорошую серию. Встречи со СКА — всегда большая вывеска, концентрация запредельная. Я даже не думал об этом, но да, у меня получались матчи со СКА. Надеюсь, теперь смогу вернуть должок.
В чём секрет успеха в матчах со СКА? Наверное, это совпадение, я в каждом матче стараюсь хорошо играть. Думаю, просто этот соперник хорошо мне подходил.
Надеюсь, что стану тем звеном, которого СКА не хватало для чемпионства, именно поэтому я здесь. Я пришёл сюда, чтобы дойти до самого конца, выиграть Кубок Гагарина, это моя мотивация. Надеюсь, смогу помочь команде, будущее мне неизвестно, но я буду выкладываться без остатка. Надеюсь, этого будет достаточно. Каким бы ни был мой вклад, надеюсь, он поможет и команде и всем нам прогрессировать», — сказал Юханссон в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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