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У «Миннесоты» осталось $ 13 млн под потолком зарплат. Не подписаны двое — Капризов и Шоу

У «Миннесоты» осталось $ 13 млн под потолком зарплат. Не подписаны двое — Капризов и Шоу
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«Миннесота Уайлд» продолжает заниматься формированием состава команды на следующий сезон.

После переподписания контракта с нападающим Кевином Фиалой на один год и на $ 5,1 млн у «Миннесоты» остались всего два игрока без соглашений на сезон-2021/2022.

Это нападающие Кирилл Капризов и Мэйсон Шоу, который последние три сезона провёл в фарм-клубе «дикарей» в АХЛ.

На данный момент у «Миннесоты» свободно $ 13 млн под потолком зарплат.

Ранее появилась информация, согласно которой россиянин подписал предварительное соглашение с ЦСКА на $ 10 млн, которое вступит в силу с 1 сентября — в случае, если не будет подписано новое соглашение с «Миннесотой».

Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

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