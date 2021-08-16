Гиматов — об обмене в «Спартак»: ни о чём не жалею, у меня новая страница в жизни

Нападающий «Спартака» Эдуард Гиматов рассказал об уходе из «Салавата Юлаева».
«Почему затянулись переговоры с «Салаватом Юлаевым» о новом контракте? Сразу возникли сложности между агентом и руководителями.
Пытались найти компромисс, золотую середину в переговорах. Всё сложно было. Клуб не хотел соглашаться на наши условия.
Говорят, что запросил очень много денег? Я не могу назвать эту сумму большой по меркам КХЛ.
Не скажу, что просил какие-то заоблачные цифры. Они вполне адекватные. Думаю, что та сумма соответствовала моему уровню игры.
Это больше 15 миллионов? Нет-нет. Намного меньше.
Разговаривал ли с Томи Лямся по поводу своего будущего в команде? Да, мы много говорили. Причём мы легко поняли друг друга. В конце прошлого чемпионата и в межсезонье беседовали.
Томи прилетел и был удивлён, что меня ещё нет в команде. Я сказал ему о сложностях в переговорах. Пообщались, Лямся поставил конкретные задачи, хотел, чтобы я был на льду, подготавливался к сезону. Следовал его плану, делал то, о чём мы говорили ещё в апреле. Но получилось вот так. Я ни о чём не жалею, у меня новая страница в жизни.
Обижен ли на «Салават Юлаев» после всей этой истории? Я до сих пор не понял, нужен ли я был на самом деле «Салавату». У меня нет конкретного ответа на этот вопрос», — приводит слова Гиматова «Горобзор.ру».
- 16 августа 2021
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