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Гиматов — об обмене в «Спартак»: ни о чём не жалею, у меня новая страница в жизни

Гиматов — об обмене в «Спартак»: ни о чём не жалею, у меня новая страница в жизни
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Нападающий «Спартака» Эдуард Гиматов рассказал об уходе из «Салавата Юлаева».

«Почему затянулись переговоры с «Салаватом Юлаевым» о новом контракте? Сразу возникли сложности между агентом и руководителями.

Пытались найти компромисс, золотую середину в переговорах. Всё сложно было. Клуб не хотел соглашаться на наши условия.

Говорят, что запросил очень много денег? Я не могу назвать эту сумму большой по меркам КХЛ.

Не скажу, что просил какие-то заоблачные цифры. Они вполне адекватные. Думаю, что та сумма соответствовала моему уровню игры.

Это больше 15 миллионов? Нет-нет. Намного меньше.

Разговаривал ли с Томи Лямся по поводу своего будущего в команде? Да, мы много говорили. Причём мы легко поняли друг друга. В конце прошлого чемпионата и в межсезонье беседовали.

Томи прилетел и был удивлён, что меня ещё нет в команде. Я сказал ему о сложностях в переговорах. Пообщались, Лямся поставил конкретные задачи, хотел, чтобы я был на льду, подготавливался к сезону. Следовал его плану, делал то, о чём мы говорили ещё в апреле. Но получилось вот так. Я ни о чём не жалею, у меня новая страница в жизни.

Обижен ли на «Салават Юлаев» после всей этой истории? Я до сих пор не понял, нужен ли я был на самом деле «Салавату». У меня нет конкретного ответа на этот вопрос», — приводит слова Гиматова «Горобзор.ру».

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