Купер: Василевский взял в руки факел лучшего вратаря мира и будет нести его ещё 10-15 лет

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер похвалил голкипера команды Андрея Василевского.

«Для меня важным моментом в плане вратарей является их психологическая подготовка. И сразу на секунду отвлекусь — у него потрясающее чувство юмора.



Я таких людей в жизни почти не встречал. У него прям одна острая ремарка за другой. Вроде бы сидит и молчит, но как скажет — любого может наповал сразить. Очень юморной парень.



Его бросили в пекло в 2015-м, когда Биш (Бен Бишоп. — Прим. «Чемпионата») получил травму. По-моему, это был четвёртый матч финала, и он вышел в старте. Возможно, он тогда ещё был слишком молод для НХЛ.



Но просто по одному атлетизму было понятно, что он достоин там играть. А вот дальше надо уже смотреть на психологическую устойчивость. Как он справляется с пропущенной шайбой — плывёт или нет? Как он справляется со стрессом?

Если у него и есть какой-то недостаток — и я поверить не могу собственным словам, — то он заключается в следующем. Всем знакомо клише, что какой-то игрок выходит на лёд первым, а уходит с него последним. Его так часто используют, что ему уже не веришь. Не могут же все такими быть. Так можно сказать исключительно про одного человека. И этот человек — Василевский.



Вы бы знали, сколько раз за все эти годы мне и нашему тренеру вратарей Францу Жану приходилось его со льда вытаскивать. Он ни одной утренней тренировки в день матча не хочет пропускать. Ему прям говорить надо: «Не выходи на лёд. Мы тебе запрещаем». Он же вкалывает постоянно.



И вот когда он понял психологическую составляющую игры, когда научился придавать вектор своей энергии… У него ведь были очень тяжёлые матчи. Ему сегодня 45 раз бросят, а завтра — всего 15. Но Вася научился не выключаться из игры ни на секунду.



Со стороны смотришь на него и обалдеваешь. Он невероятно талантлив. Прям настолько, что, мне кажется, в минувшем плей-офф он взял в руки факел лучшего вратаря мира и будет нести его ещё 10-15 лет», — приводит слова Купера подкаста Spittin’ Chiclets.