Квартальнов: ведём работу по поиску легионеров. Пока не хватает общекомандной химии

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов сообщил о готовности некоторых игроков команды к участию в Кубке Чемпионов, который пройдёт с 18 по 22 августа в Казани, а также о поиске легионера в клуб.



«Воронков сыграет на турнире. Надеюсь, что сыграет и Данис Зарипов. Он пропустит первый матч, ему ещё нужно набрать объём тренировок. Тимур Билялов завтра начнёт тренироваться на льду. Главное, чтобы он был жив-здоров.



Ринат Валиев пока не готов играть, возможно, он не сыграет на турнире в Казани. Нужно посмотреть на него в деле. На тренировках он оставил неплохое впечатление. Будем принимать решение.



Работа по поиску легионеров ведётся. Пока нам не хватает общекомандной химии. Обновлённая линия обороны, многое ещё нужно подтянуть. Нам нужно время, нужно потерпеть», – приводит слова Квартального «Р-Спорт».