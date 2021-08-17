«Ак Барс» объявил об обмене защитника Мёрфи в «Сибирь»
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«Ак Барс» официально объявил об обмене канадского защитника Тревора Мёрфи в «Сибирь».
Как сообщает официальный сайт клуба, в обмен казанцы получат денежную компенсацию.
Мёрфи перешёл в «Ак Барс» из «Куньлуня» по ходу прошлого сезона. За казанский клуб канадец принял участие в 21 игре регулярного чемпионата, в которых набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф Мёрфи сыграл в 8 встречах, сумев набрать в них 4 (1+3) результативных балла при общей полезности «+2».
Также защитник выступал в различных клубах хоккейной лиги Онтарио и Американской хоккейной лиги. В сезоне-2017/18 Мёрфи провёл 8 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Аризоны», отличившись 3 (1+2) очками при полезности «0».
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