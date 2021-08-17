Кагарлицкий ответил на вопрос, готов ли взять на себя роль лидера в «Ак Барсе»

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий рассказал об адаптации в новом клубе.

«Казань — очень хороший город, хорошая атмосфера. Переехали всей семьёй, понемногу обживаемся, гуляем. Всё очень красиво, много мест, где можно с семьёй погулять.

Что касается команды — очень клёвая атмосфера, дружный коллектив, было очень приятно в нём оказаться. Разница? Бросается в глаза разница в тренировочном процессе. Он немного отличается от «Динамо» прошлого сезона. Но это всё дело привычки, времени, надо немного вкатиться. Уже понимаю, что от меня требуют. Всё нормально, всё идёт по плану.

С кем удобнее играть? Первый вывод по Мемориалу имени Ромазана — не нужно играть так, как играли там. Это нам доходчиво объяснили, да и сами поняли, что играли не так, как надо. Что касается партнёров — повторюсь, тут такой хороший коллектив, все ребята мастеровитые. Мне понравилось и с Даней Тарасовым играть, и с молодыми ребятами – Артёмом Галимовым, Колей Коваленко. Ребята хорошие, талантливые.

Просто нужно время, чтобы нащупать какую-то «химию», понимать не глядя, где партнёр. Искренне верю, что на Кубке чемпионов сыграем иначе.

Недостаток «химии»? За пределами площадки всё хорошо. Много новых ребят, другая система. Лично мне надо немного адаптироваться к системе. На льду первое время катаешься и думаешь, как надо поступить в той или иной ситуации. Это сбивает. Когда мы выстроим систему — от этого лучше пойдёт взаимодействие. Мне будет комфортно, если я, не думая, буду понимать, куда ехать и что делать в той или иной ситуации.

Готов ли вернуться на роль лидера команды? Хотелось бы много играть, приносить пользу, брать на себя какую-то ответственность. С детства мне хотелось влиять на результат и до сих пор хочу проявлять лидерские качества. Много работал летом, да и прошлый сезон, надеюсь, помог мне вернуться в свои кондиции. Мне хочется набирать очки, делать результат», — цитирует Кагарлицкого официальный сайт «Ак Барса».