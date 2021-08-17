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Миронов: капитана «Спартака» команда выберет голосованием после Кубка мэра

Миронов: капитана «Спартака» команда выберет голосованием после Кубка мэра
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Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу над «Витязем» со счётом 6:1.

«Более-менее оптимальным составом сыграли первый раз. Сегодня много позитивного было, хотя есть и ошибки. Будем дорабатывать — есть время до начала сезона. Главное, что желание было хорошее, все отдавались. Надо закрепить этот победный настрой, победный дух.

У нас первый матч Кубка мэра с «Витязем», но не нагнетайте ситуацию вокруг Евенко и Головкова. Был момент в конце игры, когда наш Эмиль Петтерссон бросал и попал в ногу. Пошла реакция от «Витязя», и Евенко просто предупредил, что не надо так делать. Игра окончена, после игры кулаками не машут.

Василий Пономарёв? У Пономарёва травма, мы рассчитываем на него, но пока он лечится. Когда будет готов, то, думаем, сможет себя зарекомендовать в центре четвёртого звена. Переход из детско-юношеского хоккея во взрослый иногда тяжело даётся, будем смотреть, будем работать.

По центрам первых двух звеньев мы пока крутим, и Петтерссона пробовали, и Хохлачёва. Сегодня Лехтеря и Шашков более-менее хорошо отыграли. Ещё травмы у Солодухина и Талалуева. Пока нет необходимости их выставлять. Что касается серьёзности травмы Якова Рылова, то это вопрос к врачу. Нам нужны готовые на сто процентов игроки. Кирилл Слепец пока не в оптимальной форме, он поехал готовиться в «Химик». По капитану команды будем решать после Кубка мэра, игроки проголосуют», — цитирует Миронова «Р-Спорт».

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