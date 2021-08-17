Немировски: если Жафяров контракт в НХЛ не получит, то может вернуться

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением об игре команды на предсезонных матчах.
«Тренировочный процесс, как обычно, начали в середине июля. Провели две хороших игры в Москве. Видно, что игроки, которые остались в команде, помнят наши требования. Новые игроки тоже быстро влились и показывают хороший хоккей. Осталось ещё время, чтобы подготовиться к турниру в Санкт-Петербурге, и после этого будет пара дней до старта чемпионата.
Сейчас пробуем в составе несколько своих молодых игроков. Они находятся с нами всё время с начала сборов. На тренировках, на играх в Москве они показали, что могут помогать команде. Если такой прогресс сохранится на турнире Пучкова, то не секрет, что все они будут играть в этом сезоне. А сколько они будут играть, зависит от них самих. Пока планируем их использовать.
Команда стала сильнее, чем в прошлом году. Пока, правда, только на бумаге. Но мы не останавливаем поиски, смотрим разные варианты, потому что хотим добиться лучшего результата. Ждём, как будет развиваться ситуация с Дамиром Жафяровым. Если он контракт в НХЛ не получит, то может вернуться. Возможно, тогда и задачи перед нами будут другие», — цитирует Немировски «Р-Спорт».
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