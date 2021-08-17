ЦСКА подписал контракт с форвардом Панкратовым

ЦСКА подписал контракт с нападающим Семёном Панкратовым, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

На юниорском уровне форвард уже выступал в составе армейцев, однако выпускался из школы московского «Динамо».

В прошлом сезоне форвард выступал в системе «Динамо» и провёл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за основную команду бело-голубых. Ещё один матч Панкратов сыграл в Кубке Гагарина.

Также хоккеист выступал за фарм-клуб — «Динамо» Московская область в ВХЛ, сыграл шесть матчей и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что нападающий уже провёл один матч в фарм-клубе ЦСКА — «Звезде», реализовав буллит в контрольном матче.

Напомним, сезон-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА.