ЦСКА подписал контракт с форвардом Панкратовым

ЦСКА подписал контракт с нападающим Семёном Панкратовым, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер.
На юниорском уровне форвард уже выступал в составе армейцев, однако выпускался из школы московского «Динамо».
В прошлом сезоне форвард выступал в системе «Динамо» и провёл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за основную команду бело-голубых. Ещё один матч Панкратов сыграл в Кубке Гагарина.
Также хоккеист выступал за фарм-клуб — «Динамо» Московская область в ВХЛ, сыграл шесть матчей и отдал одну результативную передачу.
Отметим, что нападающий уже провёл один матч в фарм-клубе ЦСКА — «Звезде», реализовав буллит в контрольном матче.
Напомним, сезон-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА.
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