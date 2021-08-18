Источник: автомобиль отца хоккеиста Хохлачёва перевернулся в центре Москвы

Автомобиль бывшего генерального директора московского «Спартака» Игоря Хохлачёва перевернулся в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале 112.
Как сообщает источник, предварительно, водитель Range Rover не справился с управлением и влетел в мачту освещения на Смоленской набережной, после автомобиль перевернулся. На месте аварии полицейские водителя не обнаружили. Сам Игорь Хохлачёв утверждает, что находится в Сочи и предположил, что внедорожник могли угнать.
Игорь Хохлачёв является отцом игрока «Спартака» Александра Хохлачёва. В прошедшем сезоне Хохлачёв-младший выступал в составе «Авангарда», выиграв с клубом Кубок Гагарина. В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (11+24) очков при показателе полезности "+16", в плей-офф сыграл в 23 встречах и набрал 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности "+2".
Игорь Хохлачёв был уволен с поста гендиректора московского клуба в конце 2012 года.
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