Пора заявить о себе. 10 игроков, от которых ждут прорыва в новом сезоне КХЛ

Сейчас клубы КХЛ проводят товарищеские матчи и выступают на предсезонных турнирах. В сентябре стартует новый сезон, а за некоторыми российскими хоккеистами будет пристальное внимание со стороны болельщиков и представителей СМИ. Рассказываем о тех, от кого ждут серьёзного прорыва в игре.

н. Никита Коростелёв («Металлург» Мг), 24 года

Коростелёв — обученный и мастеровитый форвард. Сразу вспоминается, как он забросил роскошную шайбу в ворота «Ак Барса», находясь в скрытой аренде в «Адмирале». В ЦСКА у Никиты было мало игрового времени, поэтому его переход в «Магнитку» абсолютно логичен. Опытный и многое повидавший тренер уральцев Илья Воробьёв прекрасно знает сильные качества хоккеиста, поэтому Коростелёв обязательно усилит команду. Кстати, на мемориале Ромазана новичок уральского клуба забросил свою очередную красивую шайбу. На сей раз — в ворота «Амура».

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н. Дмитрий Рашевский («Динамо» М), 20 лет

Рашевский перешёл в столичный клуб из системы питерского «Динамо». За форварда бело-голубые отдали сразу трёх молодых игроков. Дебютировал в КХЛ Рашевский в прошлом сезоне, а в грядущем чемпионате от него ждут настоящего прорыва. Сейчас Рашевский наигрывается во втором звене «Динамо», занимая позицию травмированного Фёдорова. В товарищеском матче со «Спартаком» оформил дубль, играя в тройке с Линдбергом и О'Деллом. Только в этом году Рашевский был выбран на драфте НХЛ. Глаз на нападающего положил «Виннипег».

н. Николай Коваленко («Ак Барс»), 21 год

Сын олимпийского чемпиона Андрея Коваленко наконец-то вырвался из гнёта Андрея Скабелки в «Локомотиве» и сменил обстановку. Коваленко будет работать с Дмитрием Квартальновым, который прекрасно его знает ещё по Ярославлю. Сейчас Николаю нужно забыть всё прошлое и встать на новый для себя путь развития. Этот хоккеист при должном отношении к делу способен на многое. А уж условия в Казани созданы просто шикарные.

н. Родион Амиров («Салават Юлаев»), 19 лет

Амиров уже успел подписать контракт с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», однако следующий сезон, согласно договорённости между канадской командой и «Салаватом», молодой нападающий проведёт в Уфе. От Амирова ждали прорыва ещё в прошлом году, а уж в этом форвард просто обязан выйти на ведущие роли в своём клубе. Конечно, финское трио форвардов переплюнуть вряд ли удастся, но среди россиян Амиров вполне может стать одним из лучших. Талант для этого у Родиона есть.

Фото: photo.khl.ru

н. Василий Пономарёв («Спартак»), 19 лет

Пономарёв, как и Амиров, следующий сезон проведёт в КХЛ, хотя имеет на руках контракт с «Каролиной». Василий — умный и рассудительный нападающий, его отмечал сам Игорь Ларионов, когда форвард выступал за российскую молодёжку на МЧМ. В «Спартаке» Пономарёв получит игровое время, а также бесценный опыт выступления в КХЛ и новый толчок в развитии. Ожидания от Василия очень большие, нужно их оправдывать.

н. Дмитрий Овчинников («Сибирь»), 18 лет

Овчинников — один из самых талантливых (если не самый талантливый) форвард системы «Сибири». Если Андрей Мартемьянов будет доверять этому парню, как это происходит сейчас, во время предсезонных матчей, то Дмитрий обязательно вырастет в топ-нападающего. Уже сегодня про него не говорит только ленивый, а в грядущем сезоне этот хоккеист может очень приятно удивить своей игрой.

н. Никита Тертышный («Трактор»), 23 года

Второе дыхание открылось у Никиты Тертышного. Долгое время нападающему почти не доверяли, отправляли выступать в ВХЛ за «Югру», с которой хоккеист стал лучшим в Высшей лиге. Было заметно, что Никита сильно прибавил и готов к возвращению в «Трактор». На турнире в Сочи, где челябинцы заняли первое место, Тертышный показал себя с лучшей стороны. Что ж, ждём от нападающего мощного сезона!

Фото: photo.khl.ru

н. Павел Шэн (ХК «Сочи»), 21 год

Все прошлые поездки Шэна в Северную Америку не увенчались успехом. Во многом из-за того, что североамериканский агент Пол Теофанос просто пудрил Павлу мозги. Заиграть в системе «Бостона» у Шэна так и не получилось. Этому нападающему явно нужно развиваться на родине. «Сочи» в этом плане — идеальный вариант, где будут и доверие, и игровое время, и возможность перезагрузить карьеру. Павел вполне способен сверкнуть в регулярном чемпионате.

н. Никита Чибриков (СКА), 18 лет

В СКА очень большая конкуренция, но примеры Марченко, Морозова и Подколзина доказывают: если человек старается и работает, что он обязательно пробьётся в состав. Чибриков — парень с характером и амбициями. Валерий Брагин, зная его любовь к молодёжи, обязательно проверит этого нападающего в деле. Есть ощущение, что Никита совершит серьёзный рывок в карьере и пойдёт по стопам упомянутых ранее талантов.

н. Арсений Грицюк («Авангард»), 20 лет

Грицюк вполне может стать для «Авангарда» вторым Чинаховым. Егор уехал в НХЛ, но доказал, что молодые игроки могут получить свой шанс в составе «ястребов» даже при Бобе Хартли у руля. Арсений и в прошлом году проблесками показывал неплохую игру, а в этом должен серьёзно прибавить и стать стабильным игроком основы.