ESPN считает, что Бучневич выйдет на новый уровень в следующем сезоне НХЛ

ESPN составил список хоккеистов, которые в сезоне-2021/2022 НХЛ могут выйти на новый уровень. В него попал нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич.

«Нью-Йорк Рейнджерс» не был готов платить Бучневичу большие деньги, потому и обменяли игрока, чьи возможности всегда где-то недооценивали.



В «Блюз» сложилась интересная ситуация: лидер команды Владимир Тарасенко запросил обмен. Это может освободить $ 7,5 млн в зарплатной ведомости. Именно поэтому клуб оказался готов дать Бучневичу контракт на четыре года с зарплатой 5,8 миллиона долларов.



Так в составе «Блюзменов» появился игрок уровня первого звена, который не только полезен в атаке, но и умеет играть в обороне. В прошлом сезоне 26-летний россиянин показал лучшую статистику в карьере, и после отъезда из Нью-Йорка у него есть все возможности сделать ещё один шаг вперед», — написано в статье на сайте ESPN.