Федерация хоккея Казахстана наказала Стаса Петросяна за жест в адрес Ху Яна

Федерация хоккея Казахстана наказала игрока усть-каменогорского «Торпедо» Стаса Петросяна дисциплинарным и денежным штрафом за жест в адрес хоккеиста «Куньлунь Ред Стар» Ху Яна.
Хоккеист пропустит один матч на предстоящем Кубке Казахстана.
«Мы впервые сталкиваемся с подобной ситуацией и надеемся, что все хоккеисты вынесут для себя урок из данного инцидента и будут стремиться к взаимному уважению», – цитирует исполнительного директор федерации хоккея Казахстана Андрея Савчука Шайба.kz.
Напомним, в конце матча между «Куньлунем» и «Торпедо» между Петросяном и Тайлером Вонгом началась перепалка, после чего, по словам игрока усть-каменогорской команды, Ху Ян крикнул грубое оскорбление в адрес игрока и его национальности. После этого Петросян показал некрасивые жесты в сторону Ху Яна.
Позднее Петросян принёс извинения китайскому хоккеисту.
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