Стась: приложим все усилия, чтобы попасть на Олимпиаду

Нападающий сборной Беларуси Андрей Стась поделился ожиданиями от олимпийской квалификации.



«Только положительные эмоции. По большей части, ребята молодые. Рад видеть тех, кого знаю. Очень много знакомых лиц в тренерском штабе. Поэтому никаких проблем с коммуникацией точно не будет.



Что касается первого дня, то тренер объяснил действия в зоне обороны. Какие-то детали, нюансы. Рабочая обстановка, всё в порядке.



Я единственный в составе, кто уже играл на Олимпиаде? Секрет, чтобы к ней подготовиться? Секрет уже закончил с хоккеем, к сожалению. Это Олег Антоненко. На буллитах разбирался. А до них – Андрей Мезин в воротах. Эти двое и были секретом. Сейчас – только за счёт самоотдачи и выполнения тренерского задания.



Это были незабываемые эмоции. Так ещё получилось, что мы прошлись по стадиону на открытии Олимпиады. Это на всю жизнь. Такого уровня мероприятия, конечно, откладывается очень надолго. Ещё зрители тогда были.



Что касается того, что будет в Пекине, то мы приложим все усилия. Командные и не только, сделаем всё, что можем. Реально хочется попасть туда», – цитирует Стася официальный сайт ФХБ.

С 26 по 29 августа команды Беларуси, Австрии, Польши и Словакии разыграют одну путевку в Пекин-2022.