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Лямся — о матче с «Магниткой»: пропускать шесть шайб неприятно. Это индивидуальные ошибки

Лямся — о матче с «Магниткой»: пропускать шесть шайб неприятно. Это индивидуальные ошибки
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал итоги встречи с «Металлургом» Мг (4:6).

«Первый матч на турнире. Отмечу наших молодых игроков, они придавали много энергии нашей команде. Конечно, пропускать шесть шайб — это неприятная ситуация. Это следствие индивидуальных ошибок. Позитивный момент — это то, что забили сильному сопернику четыре шайбы.

Не так часто бывает, что на предсезонных турнирах вводятся новые правила и арбитры судят иначе. Главное, чтобы эта линия выдерживалась на протяжении всего сезона. Сегодня, конечно, наши защитники немного не успевали.

Что касается наших финских игроков, то в течение недели мы хотим, чтобы они сыграли. Но понимаем все риски и ситуацию, так как совсем скоро стартует регулярный чемпионат. Будем принимать решение. Тихонов, скорее всего, будет готов играть к началу регулярного чемпионата. Не забудем забывать, что некоторые наши хоккеисты уехали в сборные», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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